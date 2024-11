Grêmio dá início a negociações com o técnico Hernán Crespo, ex-São Paulo

O Grêmio já se mobiliza com relação ao seu planejamento para a próxima temporada, mesmo com algumas indefinições em 2024. Isso porque a diretoria do Imortal já fez os primeiros contatos com o treinador Hernán Crespo visando à possibilidade de uma mudança no comando técnico. A informação é do jornalista argentino Germán Garcia Grova.

O interesse do Tricolor Gaúcho já havia sido noticiado pela mídia brasileira e depois pelo jornal “Olé”, da Argentina. De acordo com o veículo, Crespo já estaria realizando a avaliação do elenco e já sugerindo possíveis reforços. O técnico, aliás, conta com a admiração do atual presidente do clube, Alberto Guerra. Um ponto que pode ajudar a um desfecho positivo é que o comandante argentino está livre no mercado desde outubro.