Fora do Fluminense, Marcelo marca presença em torneio. Saiba mais detalhes

Marcelo deixou o Fluminense há algumas semanas por problemas com Mano Menezes e busca outro clube para jogar em 2025

O torneio organizado pela WPF (World Poker Federation) aconteceu em São Paulo. Além de Marcelo, o evento contou com a participação de outras personalidades, como os apresentadores do Podpah, Igão e Mítico, o tenista Bruno Soares, a apresentadora da ESPN Mariana Spinelli e o jogador profissional de poker André Akkari.

O lateral-esquerdo Marcelo deixou recentemente o Fluminense e, atualmente, não tem contrato com nenhum clube de futebol profissional. No entanto, ele marcou presença em um evento de poker.

“Ficamos muito felizes em reunir tantas personalidades de diferentes áreas para celebrar o poker. Este evento reflete a essência da WPF, que busca expandir o alcance da modalidade, aproximando-a de grandes atletas, celebridades e entusiastas”, destacou Cavarge.

Marcelo deixou o Fluminense após uma discussão com o técnico Mano Menezes. O lateral se desentendeu ao ser chamado para entrar em campo pouco antes do fim da partida contra o Grêmio, em outubro, ficou insatisfeito com a situação e demonstrou seu descontentamento ao treinador