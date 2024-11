Fluminense pode entrar na zona de rebaixamento antes do duelo com o Fortaleza

O confronto com o Fortaleza, é uma verdadeira decisão para o Fluminense. Afinal, com o triunfo do Athletico-PR sobre o Galo, o Tricolor tem a mesma pontuação (37), que o Juventude, primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No entanto, como a partida com o Leão do Pici acontece só na sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o elenco pode chegar ainda mais pressionado. Isso porque Criciúma e Juventude entram em campo na quarta-feira (20) e caso vençam ou empatem seus respectivos jogos, empurram os comandados de Mano Menezes para o Z4.