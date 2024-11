Ex-Vasco, Guarín dá forte relato sobre depressão: ‘Podia morrer’

O início de Guarín no Vasco foi animador. Entre setembro e dezembro de 2019, o então volante disputou 12 jogos e fez três gols. De acordo com o colombiano, “foram seis meses que fizeram eu me sentir o homem mais feliz do mundo”.

Pandemia e término do casamento abalam Guarín

Porém, a temporada seguinte trouxe problemas que abalaram o psicológico do ex-jogador. O término com sua segunda esposa e o início da pandemia agravaram ainda mais o já conhecido problema com álcool de Guarín. O colombiano, inclusive, revelou na entrevista que chegou a tentar o suicídio em seu apartamento no Rio, que ficava no 17º andar de um condomínio.