Ex-Liverpool ‘invade’ a própria casa após acordo com a ex

O atacante Andy Carroll, ex-Liverpool e atualmente no Bordeaux, foi flagrado pela ex-esposa ‘invadindo’ a própria casa. Billi Mucklow, que se separou do jogador no início do ano, acompanhou a atitude através de câmeras de segurança da casa, que fizeram o alerta para o telefone dela. A informação é do ‘The Sun’.

De acordo com a publicação, o inglês entrou na mansão, avaliada em 8,5 milhões de libras (quase R$ 62 milhões), após Billi deixar o local. Segundo um amigo da ex de Carroll, ele estaria na casa com o intuito de pegar alguns pertences, porém não pediu autorização. O ex-casal teria combinado que o atacante deveria ficar longe da residência.