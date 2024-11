Estrela do Bayern de Munique é diagnosticada com câncer aos 23 anos

Mala Grohs, do Bayern de Munique, mobilizou o mundo esportivo ao anunciar seu diagnóstico de câncer através de um vídeo nas redes oficiais do clube. A goleira terá que se afastar das atividades por tempo indeterminado para tratar do tumor maligno, enquanto a equipe alemã confirmou a renovação de contrato por mais uma temporada. A jovem de 23 anos recebeu uma série de homenagens das companheiras durante a goleada sobre o FC Carl Zeiss Jena, pela Bundesliga.

“Estou passando por um desafio que nunca pensei que teria que superar. Mas tenho certeza de que, com ajuda que estou recebendo de todos, eu conseguirei e retornarei à saúde plena. Estou nas melhores mãos com os médicos aqui em Munique e tenho o apoio absoluto do meu time e de todos do clube”, disse Grohs no vídeo.