Espanha vence a Suíça e termina fase de grupos da Liga das Nações com melhor campanha

Espanhóis vencem por 3 a 2, em Tenerife, e rebaixam os suíços para a Segunda Divisão da competição Crédito: Jogada 10

A Espanha confirmou o favoritismo e bateu a Suíça, em Tenerife, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Já classificada, a seleção ibérica venceu por 3 a 2, nesta segunda-feira (18). O resultado confirmou o rebaixamento dos suíços à Segunda Divisão da competição. Os espanhóis terminam o Grupo 4 com 16 pontos em seis rodadas, classificados em primeiro lugar, garantindo também a melhor campanha da competição. A outra seleção que se garantiu nas quartas foi a Dinamarca, que ficou no 0 a 0 com a Sérvia, que disputará o playoff contra um segundo colocado da Segunda Divisão para ver se permanece na elite. A Suíça, por sua vez, fica com apenas dois.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em casa, a Espanha tomou as rédeas da partida e encontrou dificuldades para furar a defesa suíça. Aos 31 minutos, Morata foi derrubado dentro da área, mas Pedri parou no goleiro Mvogo. Em seguida, a seleção da casa abriu o placar com Yéremi Pino, finalizando de dentro da área.