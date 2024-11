Em parceria com empresa, Corinthians lança produto da linha Memphis

Com o atacante se destacando em campo e ajudando o Timão, diretoria aproveita momento e imagem do holândes lançando produtos

O Corinthians não perde tempo e aproveita a boa fase de Memphis Depay para explorar a imagem do jogador fora de campo. Nesta segunda-feira (18), em parceria com a empresa “Só Ídolos”, especializada em produtos licenciados e memorabilia de atletas, o clube lançará um totem do holandês.

Aliás, a venda do produto começará no dia 1º de dezembro, nas lojas oficiais do Timão e no site da Só Ídolos. O totem em homenagem a Memphis Depay terá o valor de R$ 69,99.