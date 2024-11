Dorival Júnior faz balanço de primeiro ano à frente da Seleção

Na coletiva de imprensa da véspera do duelo contra o Uruguai, programado para esta terça (19), na Arena Fonte Nova, além de revelar a escalação para o jogo, o técnico Dorival Júnior avaliou seu primeiro ano no cargo. Apesar de ainda não ter completado 12 meses, este citado confronto será o último da primeira temporada letiva de Dorival no comando.

Para ele, o início de seu trabalho e do ciclo para a Copa do Mundo de 2026 é “animador”. O comandante citou a perda de jogadores importantes após o fim do último ciclo, encerrado na Copa de 2022, no Qatar, mas afirmou que vê evolução no trabalho.