Dorival Júnior confirma Seleção com apenas uma mudança vs Uruguai

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, confirmou, em coletiva nesta segunda-feira (18), a escalação que vai a campo para enfrentar o Uruguai, nesta terça (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo-2026. Segundo o próprio, na entrevista da véspera do duelo, apenas Vanderson deixa a equipe, em comparação com a escalação no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta (4).

Ele confirmou que Danilo é a única mudança, já que o lateral-direito do Monaco está suspenso. Dorival aproveitou para falar que vê a Seleção no caminho certo.