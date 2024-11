Com problemas em dois setores, Renato Gaúcho ajusta equipe para enfrentar o Juventude

O Grêmio manteve suas atividades nesta segunda-feira (18), com foco no confronto contra o Juventude, que ocorrerá nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro, na arena do tricolor de Porto Alegre. No entanto, o técnico Renato Gaúcho terá desfalques importantes para a partida.

Aliás, o defensor Jemerson está suspenso e será desfalque. Para substituí-lo, Geromel e Gustavo Martins disputam a vaga. Contudo, as principais dúvidas para o jogo estão no meio de campo, setor que tem gerado preocupação para Renato.