Com dirigentes no gramado e Zaracho no treino, Atlético retoma atividades

Galo inicia preparativos na Cidade do Galo, já com foco no duelo contra o Botafogo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Atlético voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (18), na Cidade do Galo. O elenco dirigido por Gabriel Milito se prepara para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (20), no Independência, em jogo com portões fechados. Durante o treino desta segunda, três presenças especiais chamaram a atenção. O presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Victor Bagy estiveram no centro de treinamento como forma de apoio ao elenco atleticano. Apesar de estarem concentrados na disputa da Libertadores, o Galo chega para o confronto mais importante da temporada sob pressão, com a torcida cobrando resultados.

Dentro de campo, o Atlético também contou com uma presença importante. O meia Zaracho foi para o gramado e treinou com os companheiros. Ele foi preservado pela comissão técnica no jogo contra o Athletico e não viajou.