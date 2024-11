Colômbia x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, Colômbia e Equador medem forças nesta terça-feira (19), às 20h (de Brasília), em Barranquilla, pela 12ª rodada. Assim, as duas seleções seguem na briga por uma vaga no próximo Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, os donos da casa fizeram um jogo eletrizante com o Uruguai, no Centenário, porém perderam no último lance. Apesar de terem perdido uma posição para o adversário, os Cafeteros seguem com 19 pontos, na zona de classificação. Já os equatorianos golearam a Bolívia e agora, somam 16, na quinta colocação.