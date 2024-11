Candidatos à presidência do Flamengo se atacam sobre apoio de Landim

Eleição para presidência do clube vai acontecer no dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, na Gávea, sede do clube Crédito: Jogada 10

Rodrigo Dunshee é o candidato da situação das eleições do Flamengo em dezembro. Ele, afinal, conta com o apoio do atual presidente, Rodolfo Landim. De acordo com o vice-presidente jurídico, o concorrente de oposição Luiz Eduardo Baptista também desejava contar com o presidente. “Você estava até seis meses atrás pedindo ao presidente que te apoiasse, você queria ser o presidente da situação e, de repente, os princípios que norteio nossa gestão não estão adequados? As pessoas que estão com a gente são, por exemplo, todos os executivos que fizeram o clube crescer para o patamar que cresceu. Gustavo Oliveira, responsável pela paste de marketing, está conosco e vai continuar. Ele trouxe a receita de 400 milhões para 1 bilhão e 100”, disse Dunshee, que recebeu resposta de Luiz Eduardo Baptista.

"Se tem alguém que implorou e dizia para todo mundo que era o candidato do presidente é você. Quem está no clube conhece você e sua trajetória e conhecem as atitudes do presidente. Fala uma coisa e faz outra. Há vários vídeos do presidente defendendo SAF e você se calou — respondeu BAP, durante debate promovido pela 'ESPN' nesta segunda-feira (18).