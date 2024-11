Bruno Guimarães e Dodô celebram aniversário na Seleção

A Seleção Brasileira contou com comemoração de dois aniversariantes durante a preparação para o duelo desta terça (19), contra o Uruguai. O volante Bruno Guimarães e o lateral-direito Dodô são os jogadores em questão.

O primeiro, que atua no Newcastle, fez 27 anos no último sábado (16), enquanto o lateral da Fiorentina comemorou 26 no domingo (17). Ambos celebraram o aniversário, que contou com bolo e comemoração por parte da delegação brasileira, situada em Salvador, onde enfrenta os uruguaios.