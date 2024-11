Bruno Gagliasso vende casa para ex-atleta do Flamengo e é acusado de calote por corretor

Meses depois, outro corretor informou a Pinheiro que Guerrero havia comprado a mansão por R$ 23 milhões, com um sinal de R$ 10 milhões. Com isso, o corretor cobra de Gagliasso a comissão de R$ 3 milhões.

O ator Bruno Gagliasso precisará se explicar na Justiça após vender uma mansão para o atacante Paolo Guerrero , ex-Flamengo, Corinthians e Internacional. Gagliasso colocou à venda a mansão onde morava com a família, por R$ 25 milhões. O corretor Marco Antônio Pinheiro procurou compradores e levou Guerrero para conhecer o imóvel. Porém, o negócio não avançou.

“Então, irmão, a gente precisa conversar. Na verdade, eu entendo que você mostrou a casa para ele (Guerrero), mas conversei com ele, e ele disse que não deu continuidade. Outro corretor também mostrou a casa para ele, e quem levou ele lá foi outra pessoa”, explicou o ator.

José Luis de Oliveira Lima, advogado de Gagliasso, deu maiores explicações sobre a situação.

“Não houve a venda do imóvel com o corretor Marco. Seis meses depois, a casa foi colocada à venda em uma imobiliária. Um corretor de confiança do jogador procurou o Bruno, e a operação foi efetivamente realizada”, frisou.