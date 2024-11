Botafogo terá um segundo estádio, revela presidente

Ideia do Glorioso é construir um estádio para 20 mil torcedores, como uma espécie de local alternativo. Saiba os planos do clube para 2025

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello afirmou que o clube não vai tirar a pista de atletismo para deixar as tribunas do Estádio Nilton Santos mais próximas do campo. Em live no canal “Resenha Alvinegra”, o mandatário do social do Glorioso afirmou que o clube tem outros planos para 2025. A ideia seria reerguer um estádio.

“Aproximar as arquibancadas do campo é um projeto muito caro. Agora, está se falando em uma segunda casa. A gente vai fazer um segundo estádio pra 20 mil pessoas. Para ficar, assim, com os dois estádios”, adiantou Durcesio.