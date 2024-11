Bolívia x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

No Estádio Municipal de El Alto, cidade da grande La Paz, mas que fica em uma altitude ainda maior do que a capital boliviana (4.150), a Bolívia recebe o Paraguai pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. A Bolívia tem 12 pontos, os mesmos da Venezuela, mas está em oitavo lugar no critério de desempate. Com isso, precisa de um bom resultado para buscar o sétimo lugar (zona de repescagem) e usará todas as suas armas. Em casa, venceu todos os seus quatro jogos, aproveitando exatamente os efeitos da altitude.

Com 16 pontos, o Paraguai está em sexto lugar (zona de classificação) e está invicto há cinco jogos, desde a chegada do treinador Gustavo Alfaro, após a Copa América no meio do ano. Nesta série, a equipe obteve vitórias sobre Brasil e Argentina. Porém, nem assim pode ser considerada favorita.