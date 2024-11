Bastos se reapresenta ao Botafogo após pedir liberação da seleção angolana

Após pedir liberação da seleção angolana, o zagueiro Bastos se reapresentou ao Botafogo na manhã desta segunda-feira (18) e fez atividade personalizada no Espaço Lonier. O jogador atuou pelo seu país no empate com Gana em 1 a 1, pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações.

Segundo o ge, o atleta fez trabalhos leves, mas terá condições de participar do último treino em campo antes da viagem para Belo Horizonte. O duelo da equipe de Artur Jorge será contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de Bastos, os outros convocados do Botafogo para suas respectivas seleções foram: Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles (Brasil), Savarino (Venezuela), Thiago Almada (Argentina) e Gatito Fernández (Paraguai). Há cinco rodadas do fim do torneio nacional, o alvinegro carioca é o líder da tabela, com 68 pontos, seis a mais que o segundo colocado.

Ademais, o Glorioso também é o finalista da Copa Libertadores da América, pela primeira vez em sua história. A decisão será contra o Galo, no dia 30 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.