Atlético-MG, Everson e Scarpa serão julgados pelo STJD

Denunciados, Atlético-MG e seus atletas Everson e Gustavo Scarpa serão julgados pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Na próxima sexta-feira (22), o meia e o clube serão julgados pelo jogo contra o Internacional. Posteriormente, na segunda, será a vez do goleiro, por incidente na partida contra o Vitória.

O clube foi denunciado através do Artigo 213, por lançamento de objetos no campo, e poderá enfrentar uma multa de até R$ 100 mil. Na mesma partida, Scarpa foi advertido com um cartão amarelo primeiramente, mas o árbitro retornou ao banco de reservas após quatro minutos e expulsou o jogador. Nesse caso, Artigo 78 do Código aplicado.