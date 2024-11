Argentina x Peru: escalações, onde assistir e arbitragem

Atual campeã do mundo e bicampeã da Copa América, a Argentina fecha 2024, nesta terça-feira (19), contra Peru, às 21h (horário de Brasília). O duelo completa a 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os hermanos lideram a competição, com 22 pontos. Com um empate, a Albiceleste fecha o ano no topo. Se perder, o Uruguai, segundo colocado, com 19, precisaria tirar um saldo de 5 gols para assumir a ponta.

Como chega a Argentina?

Dificilmente, a Argentina ficará fora do Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Assim, o técnico Lionel Scaloni tem tempo de sobra para testes. No entanto, o treinador terá baixas no duelo contra os andinos. O zagueiro Martinez e o lateral-direito Molina sentiram problemas musculares e estão fora. Balerdi e Montiel devem ser os respectivos substitutos.