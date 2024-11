Amistoso entre São Cristóvão e Rússia tem zoação, goleada e pedido para Putin

Nesta segunda-feira (18), o torcedor carioca viveu mais um dia inusitado no futebol. O São Cristóvão, conhecido por revelar Ronaldo Fenômeno, enfrentou nada menos que a seleção sub-23 da Rússia em um amistoso realizado no estádio que leva o nome de sua maior estrela.

O que não faltou no estádio foram músicas com alusões aos russos e à Ucrânia, já que, desde 2022, os dois países estão em guerra na Europa. Além disso, alguns cânticos faziam piadas com a rivalidade entre o São Cristóvão e o Olaria, outro clube tradicional do Rio de Janeiro.

Entre as músicas entoadas pela torcida estavam

“Ah, que bom seria se o Putin acabasse com o Olaria”;

“Vodka é o c*, eu prefiro caipirinha”;

“Doutor, eu não me engano! Esse juiz é ucraniano”;

“O meu G20 não precisa de você”;

“Olha que miséria, vai sair de São Cristóvão direto para a Sibéria”.

Além de enfrentar o São Cristóvão, a seleção sub-23 da Rússia também jogou contra o Botafogo, o Fluminense e o Paraguai.