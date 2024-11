Trunfo do Vasco para final sub-17 treina entre os profissionais

Bruno Lopes, artilheiro da base do Cruz-Maltino no ano, pode ir a campo na final do Carioca desde domingo (17), contra o Flamengo Crédito: Jogada 10

O Vasco disputa o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-17 contra o Flamengo neste domingo (17), às 10h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira. E, na equipe que vai a campo, um jogador que até já atuou no profissional pode ser um trunfo. Bruno Lopes, de apenas 17 anos, é o jogador em questão. O atacante, artilheiro da base vascaína em 2024 e que deve começar jogando vem treinando entre os profissionais do Vasco nos últimos dias. Em 37 jogos na temporada, ele já marcou 19 gols, aliás. Foram quatro pelo sub-17, 11 pelo sub-20 e quatro pelo sub-23 (Brasileirão de Aspirantes).