Presidente do Botafogo esnoba Neymar: ‘Deus me livre! Não, não, não!’

Torcedora do Glorioso, irmã do craque repreende fala do mandatário do social alvinegro. Leia mais detalhes!

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello não gostaria de ver Neymar com a camisa do Mais Tradicional. Em live no canal “Resenha Alvinegra”, apesar de alguns elogios para o craque, ele contou que vetaria uma possível contratação do camisa 10. No entanto, o social do Glorioso tem apenas 10% do futebol do clube. Os outros 90% estão nas mãos da SAF, comandada pelo norte-americano John Textor, empresário que investiu pesado no time em 2024.

“Deus me livre. O Neymar para mim é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Ele é do nível de Messi e muito melhor que o Cristiano Ronaldo, para mim. Mas ele estragou a carreira dele. E culminou com essa contusão aí de um ano e pouco. Agora ele machucou de novo. Não, não, não”, opinou o presidente do Fogão.