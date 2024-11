Paulinho recebe liberação para voltar a ser relacionado pelo Vasco

Meio-campista ganhou aval do departamento médico do Cruz-Maltino após se recuperar de grave lesão no joelho direito, que sofreu há nove meses

O meio-campista Paulinho está perto de reestrear na temporada pelo Vasco. Isso porque o jogador ganhou o aval do departamento médico para retornar aos gramados. Após nove meses, o camisa 18 ainda está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho direito. Assim, a expectativa é de que ele esteja entre os relacionados para o compromisso seguinte da equipe. O duelo com o Internacional.

De acordo com informação do portal “ge”, o Cruz-Maltino vai preferir adotar cautela com a volta de Paulinho. Assim, caso o técnico Rafael Paiva opte por utilizá-lo contra o Colorado, deve receber poucos minutos. A contusão do meio-campista ocorreu no início da temporada durante a disputa do Carioca. Na ocasião, após uma dividida, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.