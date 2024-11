Palmeiras intensifica treino de finalizações para resolver problema ofensivo

Verdão vem tendo dificuldades no ataque nos últimos jogos do Brasileirão. Equipe volta a campo na quarta-feira, contra o Bahia

O Palmeiras realizou um treino de quase duas horas na manhã deste domingo (17/11), na Academia de Futebol, com um único objetivo: melhorar a pontaria. Além de movimentações táticas, o elenco do Verdão realizou um trabalho de finalizações em boa parte da atividade, buscando melhorar o desempenho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ataque vem sendo uma verdadeira dor de cabeça para Abel Ferreira nos últimos jogos. Na partida contra o Grêmio, por exemplo, o Palmeiras precisou de 35 finalizações para poder balançar as redes do time gaúcho. Além disso, a fase dos atacantes do Verdão vem preocupando o treinador.