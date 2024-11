Organizada do Santos desvira faixa para celebrar camisa 10 e acesso

Jogo do Peixe contra o CRB foi paralisado aos 10 minutos do primeiro tempo para celebrar retorno à Série A e encerrar protestos

Com o acesso e o título da Série B garantido, o Santos começa a voltar ao seu ”normal” junto com a torcida. Tanto que durante o duelo contra o CRB, neste domingo (17/11), na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da competição, a principal organizada do Peixe voltou a estender sua principal faixa de forma correta.

A Torcida Jovem estendeu sua faixa com o nome da organizada de cabeça pra baixo durante toda a Série B. Era uma forma de protesto pela queda do time para a Segunda Divisão. Como o Alvinegro Praiano garantiu o retorno à elite e o título da Série B, os adeptos decidiram desvirar a faixa nesta tarde.

Além disso, o Peixe também realizou uma singela homenagem para a camisa 10 do clube. Afinal, o Santos anunciou que a numeração voltará a ser utilizada após o retorno para a Série A. Assim, no minuto 10, a partida foi paralisada e o capitão Diego Pituca ergueu uma camisa do Alvinegro Praiano com o número que acabou eternizado pelo Rei Pelé.

Antes da faixa ser desvirada, houve uma contagem regressiva da torcida. O locutor do estádio também entrou na onda e fez um discurso emocionado, fazendo valer o momento da festa.

Aliás, todas estas homenagens e ”fins” de protestos, aconteceram no minuto 10. Afinal, desde que o Rei Pelé morreu, este é um minuto especial. Assim, o clube exibiu imagens do Rei no telão do Urbano Caldeira e a torcida canta uma música em homenagem ao ídolo.