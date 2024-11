No San Siro, França vence a Itália, pela Liga das Nações

Domingo (17) foi dia de clássico no San Siro. Mas, desta vez, não foi Milan x Inter de Milão, pelo Calcio. Assim, Itália e França entraram em campo na capital internacional da moda e disputaram a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações. Na última rodada da chave, os Bleus provaram que não são uma seleção démodé e trinfaram por 3 a 1, fora de casa. As duas equipes já estavam classificadas para as quartas de final da competição europeia.

A França, com o resultado, assume a liderança da chave, com 13 pontos, superando a Itália, que tem a mesma pontuação, no saldo de gols. Na outra partida do grupo, Israel venceu a Bélgica por 1 a 0. Estas equipes, já eliminadas, só cumpriram tabela de forma bem melancólica.