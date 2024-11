Marta marca gol antológico nos Estados Unidos

Rainha, com pintura, ajudou o Orlando Pride a chegar à final da liga norte-americana feminina. Saiba mais detalhes!

Marta deixou sua marca na classificação do Orlando Pride para a final da National Women’s Soccer League (NWSL), a liga feminina dos Estados Unidos. Afinal, neste domingo (17), em Orlando, a Rainha marcou um golaço na vitória do time da Flórida sobre o Kansas City Current por 3 a 2, pela semifinal do torneio.

No lance, Marta partiu em velocidade, tirou duas marcadoras do lance com um só drible e ainda deixou a goleira adversária na saudade. Tudo antes de chutar para o gol.