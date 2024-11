Marcos Antônio aproveita ‘ausência’ de Bobadilla para engatar sequência

Uma das contratações do São Paulo nesta temporada, o volante Marcos Antônio, enfim, vem conseguindo demonstrar seu futebol para o técnico Luis Zubeldía. O jogador demorou a conseguir o seu espaço na equipe tricolor, mas conseguiu engatar uma sequência de quatro jogos no time titular e agora espera ter conseguido mudar seu status dentro do clube.

Com as lesões de Pablo Maia e Alisson, dupla de volantes titular, Luiz Gustavo e Bobadilla assumiram o setor e não deram brecha para outros jogadores. Tanto que os dois estiveram presentes nos jogos mais decisivos do São Paulo na temporada.

Contudo, as constantes convocações de Bobadilla para a seleção paraguaia fizeram com que Marcos Antônio ganhasse mais chances. Afinal, o antigo titular sofreu com desgaste físico e com sua constante ausência nos treinamentos nas recentes Datas Fifa e começou a perder espaço. Tanto que ele não entra em campo pelo São Paulo desde o dia 5 de outubro, na derrota para o Cuiabá por 2 a 0.

Com um melhor ritmo de jogo, Marcos Antônio começou a atuar ao lado de Luiz Gustavo e agradou Luis Zubeldía. Ele emendou quatro jogos em sequência como dono da posição e vive um momento inédito no São Paulo. Afinal, antes deste período, ele não tinha jogado duas partidas seguidas com o Tricolor.

Marcos Antônio está emprestado até o meio de 2025

Emprestado pela Lazio, da Itália, até o meio do ano que vem, o volante agora quer convencer o São Paulo que pode ter um papel importante e ficar. Neste momento, Bobadilla está novamente com a seleção do Paraguai e não deve voltar a tempo para enfrentar o RB Bragantino, na próxima quarta-feira(20). Assim, abrindo mais espaço para Marcos Antônio.