Mãe de possível filha de Neymar detona o craque

O possível caso de paternidade de Neymar em relação à menina húngara Jázmin Zóe ganhou um novo capítulo. Afinal, a mãe da criança de 10 anos, a ex-modelo Gabriella Gáspar, fez críticas ao atacante do Al-Hilal por suas atitudes. Ela usou as redes sociais para detonar o atacante brasileiro.

Gabriella também condenou, de forma indireta, Bruna Biancardi. O motivo de indignação, segundo relato da modelo, é que o nascimento de Mavie teria sido planejado pela atual namorada do craque. Além disso, ela indicou que a sua impressão é que a companheira de Neymar tenha como estratégia publicar textos bonitos. O intuito seria convencer que Mavie, fruto da relação de Biancardi com o atacante, tem características únicas.

Gabriella alega que Jázmin nasceu de uma breve relação com o jogador em La Paz, na Bolívia, em 2013. O encontro, segundo a ex-modelo, ocorreu durante uma passagem da Seleção Brasileira pelo país. Neymar fez a coleta do seu material genético no início de outubro, exatamente para a realização do teste de DNA de Jazmin Zoé, de 10 anos.

Se houver constatação que o craque é pai da menina em um suposto affair com a húngara, será a quarta filha do atacante. Segundo informações do jornal “O Globo”, o resultado deveria sair em um mês. Apesar disso, de acordo com informações do colunista Matheus Baldi, detalhes burocráticos na Hungria atrapalham a divulgação se Neymar é ou não o pai da criança.

De acordo com Baldi, a defesa do craque solicitou que Gáspar e Jásmin fossem para o Brasil com o intuito de realizar o teste de DNA. Entretanto, o alto custo com a locomoção fez os representantes jurídicos da ex-modelo ficarem contra o pedido. Com isso, o juiz do caso possibilitou que a coleta ocorresse no exterior.

Com a decisão, a Justiça húngara precisou determinar um laboratório, que tivesse o aval das autoridades locais, para a realização da coleta do material genético. Posteriormente, seria necessário realizar o envio para o Brasil. O problema é que ainda há uma pendência com relação a esta coleta, segundo Baldi. Desta forma, ainda não é possível fazer a comparação genética.