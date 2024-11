Kane brilha, Inglaterra goleia e retorna à elite da Liga das Nações

A Inglaterra está de volta à elite da Liga das Nações. Após o rebaixamento na competição passada, a seleção inglesa garantiu seu retorno ao vencer a Irlanda do Norte por 5 a 0, neste domingo (17/11), em Wembley. A equipe foi claramente superior durante todo o jogo, mas só conseguiu marcar após a expulsão de Scales, jogador da Irlanda, que deixou a equipe com um a menos no início do segundso tempo. Kane, Gordon, Gallagher, Bowen e Harwood-Bellis marcaram os gols do time de Lee Carsley, interino que esquenta o cargo de Thomas Tuchel (assumirá em janeiro).

Com a vitória, a Inglaterra terminou o Grupo 2 da Liga B com 15 pontos, empatando com a Grécia, que também chegou a essa pontuação após vencer a Finlândia fora de casa. No entanto, nos critérios de desempate, os ingleses ficaram com a primeira posição e garantiram a vaga direta na Liga A. Por outro lado, os gregos terão que disputar uma repescagem contra um dos terceiros colocados da Liga das Nações A para confirmar sua presença na elite da competição. A Irlanda do Norte, em terceiro, com seis, jogará a repescagem para não cair para a Liga C (Terceirona). A Finlândia, com zero, vai à Liga C.