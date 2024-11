Haaland deverá ganhar, por mês, o equivalente a 10 mil salários mínimos do Brasil

O Manchester City vem realizando reuniões com os representantes de Haaland para a renovação do contrato do atacante norueguês. E tudo indica que ele se tornará o jogador mais bem pago da Premier League e um dos mais bem pagos do mundo. Afinal, os Citizens estão dispostos a aceitar os 2 milhões de libras mensais (cerca de R$ 14,3 milhões) que a equipe do jogador pediu. No momento, o mais bem pago é outro jogador do City, Kevin De Bruyne, com 1,67 milhão de libras (aproximadamente R$ 12,2 milhões).

Por este valor, Haaland poderia comprar mensalmente, três Ferraris Spider zero ou um jato Phenom 300 da Embraer. O valor é o correspondente a 10.127 salarios mínimos brasileiro.