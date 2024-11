Fluminense planeja renovar com Diogo Barbosa, mas aguarda definição de futuro

O Fluminense tenta aproveitar a paralisação dos campeonatos devido à Data Fifa para ajustar sua equipe. Assim, o foco do técnico Mano Menezes é fazer os ajustes necessários na equipe para a reta final do Campeonato Brasileiro. Simultaneamente a esta situação, a diretoria já traçou algumas prioridades do seu planejamento para a próxima temporada. Uma delas é concretizar a renovação de contrato do lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

Apesar desta decisão, não houve o avanço nas tratativas com a formalização de uma proposta. Isso porque o Tricolor precisa aguardar a definição do seu futuro, já que ainda briga para se manter na elite do futebol brasileiro em 2025. Em caso de rebaixamento, o clube vai sofrer um impacto grande em seu orçamento. O cenário atrapalharia a continuidade de alguns atletas no elenco. Por isso, o clube espera o fim da temporada para debater questões contratuais com jogadores. Assim como o lateral-esquerdo, outros atletas com contrato até o fim de 2024 são o zagueiro Manoel, o volante Felipe Melo, além dos atacantes Lucumí e Marquinhos. O goleiro Felipe Alves, pouco utilizado em 2024, deve, porém, buscar um novo clube.