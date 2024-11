Fernando Diniz deve poupar titulares contra o Corinthians visando à Sul-Americana

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, deve formar um time alternativo para a disputa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (20/11) em São Paulo. Afinal, ele pretende poupar os titulares para a partida da Copa Sul-Americana contra o Racing, no Paraguai, no sábado. Para evitar riscos de perder algum atleta estratégico na equipe, Diniz vai lançar mão de nomes que geralmente estão no banco.

O treinador já estava mesmo sem possibilidade de escalar três titulares: o meia Matheus Pereira e os atacantes Kaio Jorge e Gabriel Veron, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, que eles receberam na vitória sobre o Criciúma no Mineirão.