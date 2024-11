Espanha x Suíça: onde assistir e escalações

Invicta, a Espanha recebe a Suíça, nesta segunda-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela última rodada do Grupo D desta edição da Liga das Nações. A bola rola no Estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife. Pela mesma chave, Sérvia e Dinamarca se enfrentam no mesmo horário.

Como chega a Espanha?

Classificada para as quartas de final da competição e com a primeira colocação da chave assegurada, a Espanha apenas cumpre tabela contra os alpinos. A Fúria som 13 pontos, contra sete da Dinamarca, portanto, os nórdicos não podem alcançá-la.