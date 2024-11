Curitibanos se empolgam com lendas do Barcelona

A equipe de estrelas do Barcelona está de volta aos gramados do Brasil. Na noite deste domingo (17), o Barça Legends enfrenta o Pelé Pequeno Príncipe Legends, uma reunião de craques. Antes de a bola rolar na Ligga Arena, a equipe de reportagem do Jogada10 conversou com torcedores que se dirigiam ao estádio do Athletico-PR. A expectativa dos curitibanos estava lá no alto.

“Legal ver vários craques. Principalmente, os que passaram pela Seleção. Rivaldo, por exemplo, parece que está fininho. Muita gente não era nem nascida quando eles estavam em atividade”, disse Róbson.