Croácia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem três de seus principais astros, entre eles CR7, portugueses, já classificados em 1ª no Grupo 1 da Liga das Nações, vai a campo com novidades Crédito: Jogada 10

Sem a presença de três de seus maiores astros — Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes— Portugal visita a Croácia nesta segunda-feira, 17/11, pela última rodada do Grupo 1 da Liga das Nações. O jogo será em Split, no Estádio Poljud. Como a seleção já se classificou para as quartas de final em primeiro lugar, com 13 pontos, o técnico Roberto Martínez resolveu dar um descanso a CR7 e Bernardo Silva e também a dois outros titulares, Bruno Fernandes e Pedro Neto estão suspensos. Assim, ele aproveita o jogo para testar algumas formações. Para a Croácia, o jogo é decisivo, pois a seleção ainda corre risco de não terminar no G2. A equipe está com sete pontos, em segundo lugar. Escócia e Polônia têm quatro pontos e se enfrentam na outra partida, também às 16h45. Quem terminar em segundo também se classifica para as quartas de final, enquanto o terceiro colocado jogará uma repescagem contra um segundo colocado da Liga B (a segunda divisão) para determinar se se manterá na Liga A. O último colocado, por sua vez, será automaticamente rebaixado para a Liga B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, a Croácia ainda não está garantida: se empatar e a Escócia vencer, quem avança são os escoceses, pois têm vantagem no confronto direto. No entanto, se os croatas perderem e a Polônia vencer, a Croácia se classificará, pois tem vantagem no confronto direto com os poloneses.

Onde assistir O canal SporTV transmite a partir das 16h45 (de Brasília). Como está a Croácia O técnico Zlatko Dalic terá a volta do goleiro Dominik Livaković, que cumpriu suspensão na rodada passada. Em compensação, não contará com o lateral Jakic, machucado, e Susic, suspenso O treinador deve manter o esquema 4-2-3-1, com destaque para Gvardiol, que será escalado como lateral esquerdo, assim como faz Guardiola no Manchester City. Modrić segue como o cérebro do meio-campo e Kramarić será o atacante de frente. Como está Portugal Roberto Martínez chamou três jogadores do Sub-21 para reforçar o elenco. Embora todos os olhos estejam no jovem Quenda, revelação do Sporting de apenas 17 anos, é provável que ele fique apenas no banco. Ele é zagueiro. Há uma dúvida sobre quem será o atacante no esquema 4-2-3-1. Rafael Leão pode começar mais à frente. Outra dúvida é sobre quem será o volante. Qualquer um dos três chamados pode ser escolhido.