Chapecoense vira sobre o Coritiba e garante a permanência na Série B

Após primeira etapa repleta de erros, Chape é mais efetiva no segundo tempo e assegura a vitória sobre o Coxa Crédito: Jogada 10

A Chapecoense surpreendeu o Coritiba e assegurou a vitória de virada por 2 a 1, neste domingo (17), na Arena Condá. O Verdão do Oeste não teve boa apresentação na primeira etapa e teve a defesa vazada. Em seguida, porém, passou a ser mais assertiva em suas investidas e contou também com a sorte para garantir o triunfo. O resultado mantém os catarinenses na próxima edição da Série B com uma rodada de antecedência. A Chape alcança os 44 pontos e não pode ser mais alcançada por outros integrantes que ainda tentavam escapar do Z4. São os casos de Ituano e Ponte Preta. Já o Coxa estaciona nos 50 pontos e permanece na décima colocação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Coritiba reage na primeira etapa e abre o placar Com poucos segundos de jogo, a Chapecoense arriscou finalização com Foguinho. Após erro na saída de bola do Coritiba, o centroavante Perotti rouba a bola e sofreu falta próximo a entrada da área No entanto, a cobrança rasteira não foi boa, e o goleiro Benassi defendeu sem dificuldades no meio do gol. Aos 22, os catarinenses voltaram a levar perigo. O cruzamento de Carvalheira iria na cabeça de Marcinho, porém, o arqueiro do Coxa fez intervenção essencial para evitar o primeiro gol do jogo. O time paranaense deu resposta quatro minutos depois, em lançamento para a área. Pomba teve a chance de finalizar, mas Ronier o atrapalhou. Com isso, a zaga da Chape afastou. Aos 27, o Coxa teve a sua melhor oportunidade, em lance individual de Josué. O meio-campista passou da marcação e arriscou chute que saiu pelo lado direito de Léo Vieira.

Os visitantes deram sequência ao bom momento e tiveram mais uma chance de tirar o zero do placar em finalização de Roinier. Assim, o Coritiba não desistiu, e Marcelinho colocou mão em bola na área, impedindo finalização de Pomba. O VAR chamou o árbitro Davi Lacerda, que marcou o pênalti, convertido por Josué, aos 42 minutos. A Chape buscou o empate logo na jogada seguinte em investida de Perotti, mas não deu trabalho para Benassi defender. Virada da Chapecoense O roteiro da segunda etapa foi semelhante à postura ofensiva dos donos da casa. Ítalo teve três oportunidades de empatar o jogo, mas não as aproveitou. Depois foi a vez do Coxa levar susto ao adversário. Pomba fez boa jogada individual, driblou dois oponentes, finalizou, mas sem dificuldades para Léo Vieira. O camisa 57 do Coritiba teve nova chance depois de lance individual de Ronier, mas carimbou a defesa dos donos da casa. Posteriormente, Josué levou susto com cobrança de escanteio, pois quase marcou gol olímpico. O arqueiro da Chapecoense foi obrigado a fazer defesa difícil. Pomba tentou resolver sozinho, passou por dois adversários e chutou mal. Pelo preciosismo, os paranaenses foram punidos com o empate, aos 13 minutos, em cabeçada de Perotti, após cruzamento de Marcelinho. Depois de sete minutos, o Verdão do Oeste conseguiu a virada. Tárik tentou chute de fora da área, em um primeiro momento sem perigo. Contudo, o desvio em Thalisson Gabriel mudou o cenário. Os visitante ainda tiveram mais uma chance de empatar, mas Léo Vieira foi essencial para impedir a igualdade no placar.