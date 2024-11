Chances UFMG de título e Liberta e risco de rebaixamento após 33 rodadas

O Departamento de Matemática da UFMG divulgou seus estudos sobre as chances de título, a Libertadores e o risco de queda para a Série B dos 20 times que disputam a Série A do Brasileiro agora que todos os concorrentes estão com 33 dos 38 jogos disputados. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, juntos, somam mais de 99% de chance de título. De acordo com a UFMG, o Corinthians, com as vitórias recentes, praticamente não corre risco de cair. Aliás, com a Libertadores já passando a ser G7, cresce a sua possibilidade de ir à Libertadores.

Importante ressaltar que o Departamento de Matemática da UFMG é uma referência no Brasil quando o assunto são probabilidades do futebol. Afinal, os estudos consideram a relevância dos jogos como visitante, bem como o número de partidas que ainda serão jogadas e o momento atual das equipes. No entanto, como há times com partidas a menos, estes, mesmo atrás de alguns rivais, possuem chances maiores de sucesso.