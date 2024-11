Ceará x América: escalações, onde assistir e arbitragem

Vitória sobre o Coelho no confronto decisivo em casa é essencial para o Vozão chegar a última rodada da Série B com chances de acesso

O Ceará enfrenta o América, nesta segunda-feira (18), às 21h45, na Arena Castelão, em confronto decisivo pela 37ª rodada da Série B. O Vozão ainda sonha com o acesso, já que se encontra na quinta colocação, com 60 pontos. Enquanto isso, o América se encontra em nono, com cinco pontos a menos.

Como chega o Ceará

A equipe nordestina vem de uma arrancada na reta final da Segunda Divisão, com três vitórias consecutivas. Assim, com a boa fase, o Ceará colou na zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Deste modo, um novo triunfo é essencial para entrar no G4 da Série B. Isso porque ultrapassaria o Sport, que já atuou na rodada.