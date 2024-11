Carille desconversa sobre seu futuro no Santos: ‘Segue indefinido’

Treinador diz estar acostumado com a pressão, não garante permanência no Peixe e diz que situação interna no clube é ótima Crédito: Jogada 10

Campeão da Série B neste domingo (17/11) com o Santos, o técnico Fábio Carille não garantiu sua permanência na equipe em 2025. Após a derrota para o CRB por 2 a 0, na Vila Viva Sorte, o treinador ouviu vaias e recebeu xingamentos da torcida, mesmo com a entrega da taça. Em coletiva após o embate, o comandante disse que seu futuro está indefinido e que está acostumado com a pressão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Segue indefinido. Eu também vejo isso. Tudo pode acontecer, já vi cada reviravolta. Pressão do Corinthians em cima do Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão, vocês não sabem. Que aconteça o melhor para o Santos em 2025”, disse Carille.