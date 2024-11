Botafogo-SP x Avaí: onde assistir, escalações e arbitagem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, em Ribeirão Preto, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Botafogo-SP e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (18/11), às 21h, em Ribeirão Preto, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Pantera é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas com os resultados deste sábado, não tem mais condições de ser ultrapassada e tem lugar garantido na segunda divisão no ano que vem. Já o Leão da Ressacada está na 12° colocação e apenas cumpre tabela até o final da competição. Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Botafogo-SP O Botafogo-SP pode ter retornos no ataque e na lateral-direita para o jogo contra o Avaí. Afinal, Victor Andrade, fora contra o Ceará por um desconforto muscular e que estava em fase de transição, está liberado pelo Departamento Médico, assim como o lateral Pedro Costa, que jogou pela última vez contra a Ponte Preta e também teve lesão muscular. Além disso, outra volta é do zagueiro Raphael, que cumpriu suspensão contra o Ceará pelo terceiro cartão amarelo. Assim, ele deve ser titular na partida. Em contrapartida, o atacante Willian, pouco utilizado entre os profissionais, está com lesão muscular e está fora.