Atacante brasileiro com dupla cidadania vive bom momento na Polônia

O atacante brasileiro Guilherme Zimovski vive um bom momento no Campeonato da Polônia. Afinal, seu time alcançou 16 pontos no torneio, recuperando-se na competição após dois jogos seguidos de invencibilidade. Aos 19 anos, ele atua no Radomiak Radom, da Ekstraklasa – a primeira divisão do país.

“Momento importante, de recuperação no campeonato. Foi fundamental engatarmos essa sequência de dois jogos sem derrotas para nos distanciarmos da zona. Espero que a gente siga subindo na tabela”, afirmou.