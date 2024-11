Treinador da seleção do México é agredido em Honduras

Mesmo sangrando e sofrendo todo tipo de xingamento, Aguirre cumprimentou Rueda, apontou para a torcida em sinal de respeito, mas manteve a calma. Ele, inclusive, pediu para não ser atendido no gramado.

O México perdeu por 2 a 0 por Honduras,na madrugada deste sábado (16/11) pelo horário de Brasilia, fora de casa, pela Liga das Nações da Concacaf. O jogo aconteceu no Estádio Francisco Morazán, em San Pedro Sula. Após a derrota de sua seleção, o treinador Javier Aguirre levou na cabeça uma lata arremessada pela torcida hondurenha. A agressão ocorreu quando o Aguirre se encaminhava até o banco de Honduras para cumprimentar o comandante da seleção local, Reinaldo Rueda (que já treinou o Flamengo). Sofreu profundo corte em sua cabeça.

Outro mexicano que também recebeu agressões foi o atacante César Huerta. Após uma derrota do México para o Uruguai , o jogador havia declarado que preferia perder para a Celeste do que ganhar de Honduras. Essa declaração foi interpretada como uma ofensa pelos hondurenhos, que, durante o aquecimento, jogaram latas e garrafas em Huerta e o vaiaram sempre que o titular mexicano tocava na bola.

Mas imprensa de Honduras diz que Aguirre esteve em confronto com os torcedores durante todo o jogo. O Diário Diez, o maior esportivo de Honduras comentou:

“As imagens também capturaram Javier Aguirre fazendo gestos provocativos aos torcedores hondurenhos antes do final da partida. Algo que poderia ter provocado a ira de muitos torcedores. Mas o infeliz acontecimento ocorrido no final da partida também não deve merecer aplausos”.

Honduras em vantagem

A vitória por 2 a 0, com gols de Palma no segundo tempo, valeu pela ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. O jogo de volta será nesta terça-feira, no Estádio Nemesio Diez, em Toluca. O México precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por três para avançar diretamente. Mas Honduras, perdendo por até um gol, elimina os mexicanos.