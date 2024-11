Técnico de Portugal dispensa Cristiano Ronaldo e mais três

Técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez informou que “dispensou” quatro jogadores da partida contra a Croácia, nesta segunda-feira (18), às 16h45. A decisão explica-se pelo fato de Portugal já estar classificado para as quartas de final da Liga das Nações e em primeiro lugar no Grupo A. A lista inclui o craque Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr.

Dessa forma, o técnico Roberto Martínez dará oportunidades para novos atletas, como os atacantes Geovany Quenda e Fábio Silva. Na última rodada, Portugal goleou Polônia por 5 a 1, com direito a um golaço de bicicleta de Cristiano Ronaldo, além de de outro de pênalti de CR7.