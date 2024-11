Sport arrasa a Ponte e está de volta à zona de acesso à Série A

Foi um massacre: em pleno Moisés Lucarelli, pernambucanos fazem 4 a 0 e reassumem 4º lugar. Campineiros podem ser rebaixados à C neste domingo

Mas, para a Ponte, o resultado é o pior possível. O time segue com 37 pontos, em 17º lugar, na zona de rebaixamento. Caso o CRB, 16º com 39 pontos, vença o campeão Santos neste domingo na Vila Belmiro , o time campineiro estará rebaixando de forma antecipada.

O Sport, na noite deste sábado (16/11), foi até Campinas visitar a Ponte Preta, pela penúltima rodada da SérieB, Em pleno Moisés Lucarelli, arrasou a Macaca: 3 a 0. Resultado excepcional que recoloca o Sport na zona de acesso para a Série A. Barleta, Fabrício Dominguez, Rafael Thyere e Fabinho marcaram os gols. O Leão foi aos 63 pontos e vai disputar com Mirassol e Novorizontinto (64 pontos e mais um jogo) o Ceará (60 pontos e mais dois jogos) três vagas à elite.

A Ponte Preta fez um primeiro tempo abaixo da crítica, principalmente na defesa, e logo ficou atrás no placar. Aos seis minutos, Lucas Lima recebeu e lançou Barletta pela esquerda. O apoiador entrou na área e chutou entre as pernas do goleiro Pedro Rocha. A Ponte quase empatou em uma finalização de Renato. No entanto, a verdade é que o Sport foi superior, e a situação ficou ainda pior quando Luis Felipe fez uma falta violenta e foi expulso. A Ponte ficou com dez jogadores logo aos 23 minutos.

Assim, não demorou muito para o Sport ampliar. Aos 32, Lobato foi até a linha de fundo pela esquerda e cruzou para Fabrício Domínguez fazer o segundo gol dos pernambucanos. No fim do primeiro tempo, Hudson — que entrou ainda na primeira etapa no lugar de Elvis — teve uma chance para fazer o gol da Ponte, mas seu forte chute parou em grande defesa de Caique França.

No segundo tempo, a Ponte seguiu inoperante e o Sport aproveitou. Aos três minutos, Lucas Lima cobrou escanteio, o zagueiro Chico ajeitou para seu companheiro de zaga, Raphael Thyere, completar e fazer 3 a 0. Com tamanha vantagem, o Sport freou um pouco o ritmo, mas ainda assim marcou mais uma vez, com uma bela conclusão de Fabinho aos 40 minutos en novo cruzamento de Lucas Lima, o melhor em campo.

