Série B: CBF divulga tabela da última rodada

A diretoria de competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, enfim, nesta sexta-feira (15), a tabela da última rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo documento da entidade máxima do futebol nacional, os dez jogos serão disputados no mesmo dia (24/11) e no mesmo horário (18h30).