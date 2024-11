Roberto Assaf: Gabigol e as repercussões da final a Copa do Brasil

Não houve, até aqui, a exposição pública de um contrato entre Gabriel e o Cruzeiro. O atacante disse que deixa o Flamengo para defender a Raposa. Mas o clube mineiro não anunciou oficialmente a sua contratação. Pode ser que um compromisso, já assinado entre as partes, esteja guardado, por ora, a sete chaves em um cofre de Belo Horizonte. Mas é fato que a presença do artilheiro com a camisa azul, em 2025, sem uma confirmação cabal, ainda é dúvida.

Se existe realmente o tal contrato, não há mais sobre o que comentar. No entanto, se o acordo é apenas verbal, Gabriel continua tendo chance de jogar no Flamengo na próxima temporada, pois o clube carioca vai realizar eleições em dezembro, e se caso haja mudança no seu comando, os novos dirigentes terão a possibilidade de convencer o craque a permanecer na Gávea.