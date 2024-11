Renato tem dias contados no Grêmio; argentino está na mira

A quarta passagem de Renato Gaúcho pelo Grêmio está perto do fim. Colunista do Zero Hora e comentarista da Rádio Gaúcha, César Cidade Dias crava que o treinador não renovará contrato com o Tricolor e deixará o clube após o fim desta edição do Campeonato Brasileiro, independentemente da posição do Imortal no torneio.

Para o lugar do ídolo, o Grêmio busca um argentino que está livre no mercado: Hernán Crespo, ex-São Paulo. O hermano ficou sem emprego após deixar o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O Tricolor passará por um processo de reformulação ao fim da temporada, com novas estratégias e perfil técnico.